Paraipaba antecipa primeira parcela do 13º salário de servidores

O município de Paraipaba, a 100 km de Fortaleza, anunciou um pacote de ações de enfrentamento ao novo coronavírus, nesta quarta-feira (18). Entre elas, a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais para abril.

Segundo o prefeito Dimitri Batista, o município deve sofrer impactos financeiros com o coronavírus no Estado, e a decisão busca estimular a economia e diminuir os efeitos da crise. O pagamento vai ser realizado na primeira semana de abril, de acordo com Batista.

“A expectativa é que seja injetado na economia de Paraipaba R$ 1,5 milhão. Sabemos que o município, assim como outros locais, sofrerá impactos financeiros e estamos fazendo isso como uma forma de estimular a economia de Paraipaba neste momento de crise", avaliou.

As aulas nas escolas da rede municipal de ensino de Paraipaba também foram suspensas.

Coronavírus no Ceará

Até esta terça-feira (17), o Ceará teve 11 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, segundo boletim divulgado pela Secretária da Saúde do Ceará (Sesa). Outros 159 casos estão em investigação e 102 foram descartados. Os pacientes infectados residem em Aquiraz(1), Fortaleza (9) e São Paulo (1).