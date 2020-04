Pai do prefeito de Fortaleza tem melhora no quadro de saúde, mas caso ainda é grave

O professor Roberto Cláudio Frota Bezerra, ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), tem estado de saúde estável, mas segue na UTI. O caso ainda é grave. O engenheiro agrônomo, de 73 anos, que é pai do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e do senador em exercício, Prisco Bezerra, está internado há uma semana no Hospital São Carlos, em Fortaleza, por conta da contaminação com novo coronavírus.

O idoso esteve em situação mais delicada, mas o tratamento avançou e ele reagiu. Atualmente, o paciente respira com ajuda de aparelhos, mas em menor dependência inclusive do oxigênio. Os médicos estão também reduzindo a sedação. Os sintomas de coronavirus já diminuíram, mas como ele tem outros problemas de saúde, o caso continua inspirando muitos cuidados especializados, na UTI.

Disseminação

Na família do prefeito Roberto Cláudio, pelo menos quatro integrantes foram infectados pelo vírus. Além do prefeito, o irmão Prico Bezerra, o pai e a mãe deles, Maria das Graças Rodrigues Bezerra, foram contaminados pelo vírus.

O caso alerta para o potencial de contaminação que pode infectar várias pessoas da mesma família. Por isso, a preocupação das autoridades médicas em identificar e isolar as pessoas com a Covid-19 para evitar o avanço da doença.