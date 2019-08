Novo posto de cadastro biométrico é oferecido na Assembleia Legislativa em Fortaleza

A partir desta quarta-feira (7), os eleitores que ainda não realizaram o cadastro biométrico têm na Assembleia Legislativa do Ceará, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, mais uma opção para fazer o procedimento obrigatório para as eleições de 2020.

O novo posto de atendimento, instalado no prédio principal da Assembleia, próximo ao Espaço do Povo, é o 15º instalado em Fortaleza. "O atendimento é muito rápido. Basta que os eleitores compareçam a um dos quinze postos do TRE, portando documento de identidade oficial com foto e comprovante de residência. Conclamamos que não deixem para última hora e evitem transtornos no final do prazo", afirmou o desembargador Haroldo Máximo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

O posto de atendimento do TRE na Assembleia está instalado na sede do Poder Legislativo (Avenida Desembargador Moreira, 2807, bairro Dionísio Torres), na sala 114, térreo e funciona das 8h às 17h.

Biometria

O cadastro biométrico será feito em Fortaleza até o dia 29 de novembro de 2019. Dos 1.777.256 eleitores, 749.572 ainda não realizaram o procedimento. O cadastramento é necessário para que o eleitor consiga realizar algumas atividades da vida eleitoral e civil.

Além da participação, o procedimento também é essencial para inscrever-se ou receber o Bolsa Família, emitir passaporte, fazer matrícula em instituições públicas de ensino, contrair empréstimos em bancos oficiais, tomar posse em cargos públicos e receber salário, no caso de servidores públicos.

Confira os locais disponíveis para fazer o cadastro biométrico

De segunda a sexta, das 10 às 19h, e aos sábados, das 10 às 17h

Posto do Via Sul Shopping;

Posto do Shopping Parangaba;

Posto do Shopping Benfica;

Posto do North Shopping Jóquei;

Posto do Shopping Riomar Fortaleza;

Posto do Shopping Iguatemi;

Posto do Shopping Riomar Kennedy.

De segunda a sexta, das 8 às 17h