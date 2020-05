Novo ministro da Justiça demite general Theophilo da Secretaria Nacional de Segurança Pública

O secretário nacional de Segurança Pública, general Guilherme Theophilo, foi demitido pelo novo ministro da Justiça, André Mendonça. A exoneração ainda deve ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União (DOU). As informações são do jornal O Globo.

Mendonça avisou a Theophilo que precisaria do cargo ainda na noite da última segunda-feira (4). A expectativa é de que um coronel da Polícia Militar assuma a Secretaria de Segurança Pública.

General Theophilo é ex- candidato ao governo do Ceará em 2018 e foi alçado ao posto por Sergio Moro, que deixou o governo há uma semana. Em uma coletiva em que anunciou a saída do ministério, o ex-juiz acusou o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente no trabalho da Polícia Federal como forma de obter benefícios pessoais.

O secretário afirmou ao O Globo que encara a demissão com tranquilidade, que tudo isso faz parte do “processo” e que está feliz de retornar ao Ceará.

Após a saída de Moro, o governo voltou a avaliar o desejo antigo de separar as pastas de Justiça e de Segurança Pública.