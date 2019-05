Nove partidos estudam lançar candidatos a prefeito de Fortaleza

Pelo menos nove partidos, até o momento, já planejam lançar candidaturas a prefeito de Fortaleza no próximo ano. Nas eleições municipais de 2016, foram oito postulantes no primeiro turno. Já em 2012, 10 candidatos.

O mais recente a demonstrar o interesse, nos bastidores da política local, é o Solidariedade, que cogita o nome do deputado estadual Heitor Férrer, que por duas vezes disputou o Paço Municipal, sem sucesso. “O partido tem interesse no meu nome e eu me coloco à disposição”, disse.

O PSOL sempre tem apresentando um nome para as disputas ao Executivo. A sigla ainda não discutiu o assunto internamente, mas o presidente estadual Ailton Lopes, considera que há um interesse da militância no nome do deputado estadual Renato Roseno.

O PDT do prefeito Roberto Cláudio faz mistério sobre o nome que deve ser indicado para a disputa, até porque existem diversos quadros da legenda que podem assumir a função de prefeiturável.

O PROS também aposta na disputa pelo Executivo da Capital no próximo ano. O deputado federal Capitão Wagner é pré-candidato. Ele foi derrotado por Roberto Cláudio, no segundo turno das eleições de 2016.

O PT pretende entrar na disputa. Um dos nomes é o da ex-prefeita e hoje deputada federal Luizianne Lins, que ficou em terceiro lugar na última eleição municipal.

O MDB também estuda lançar concorrente ao cargo. O partido não tem um nome definido, mas entende que precisa ter um nome na majoritária para fortalecer sua chapa proporcional. Assim como o PSDB, que tem citado o ex-deputado estadual Carlos Matos como quem teria chances de surpreender. Matos, porém, não conseguiu se reeleger sequer para um novo mandato na Assembleia Legislativa.

O NOVO também estuda lançar um nome para disputar a Prefeitura de Fortaleza. De acordo com o presidente da legenda, Geraldo Luciano, a ideia é que o partido tenha candidato a prefeito da Capital cearense. “Estamos em um processo de discussão interna sobre nomes e deveremos ter alguma definição até o final deste ano”, disse.

O PSTU, que tem lançado candidaturas à Prefeitura de Fortaleza nos últimos anos, deve tentar, mais uma vez, segundo informou a assessoria de imprensa do partido. O nome que vai disputar, porém, só deve ser anunciado mais próximo ao pleito do próximo ano.

O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, ainda está discutindo como será sua participação no pleito de 2020. De acordo com o presidente da sigla, Heitor Freire, “a decisão no partido no Ceará com relação ao processo eleitoral de 2020 ainda está sendo construída”.

Em 2016, as eleições municipais de Fortaleza contaram com oito candidaturas. Concorreram no primeiro turno Capitão Wagner, Francisco Gonzaga, Heitor Férrer, João Alfredo, Luizianne Lins, Roberto Cláudio, Ronaldo Maritns e Tin Gomes.

Quatro anos antes, em 2012, dez candidatos postularam a vaga. Estiveram na disputa André Ramos, Elmano de Freitas, Francisco Gonzaga, Heitor Férrer, Inácio Arruda, Marcos Cals, Moroni Torgan, Professor Valdeci, Renato Roseno e Roberto Cláudio.

