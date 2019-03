Nova diretoria da União dos Vereadores do Ceará toma posse com desafio de construir sede

O vereador de Tejuçuoca Guto Mota (PSD) foi empossado presidente da União dos Vereadores e Câmaras do Ceará (UVC) para o biênio 2019-2020. De acordo com o parlamentar, um dos principais objetivos de sua gestão é a construção da sede oficial da entidade, que será instalada em Fortaleza.

A chapa geral é composta por 88 vereadores das mais variadas regiões do Estado. A diretoria, porém, é formada por oito representantes. Além de Mota, também compõem o núcleo da UVC os vereadores Toim Braga, de Umirim, na vice-presidência; Lívia Maia, de Limoeiro do Norte, no UVC Mulher; Luís da Unicred, de Itaitinga, como diretor financeiro; e Jobede Cirilo, de Icapuí, na direção administrativa.

O vereador Will Almeida, de Acopiara, será o procurador geral da entidade; e Adauto Araújo, de Juazeiro do Norte, como secretário-geral. Benigno Júnior, de Fortaleza, é o procurador adjunto.

Um dos desafios para a nova gestão, segundo informou o presidente Guto Mota será a capacitação de vereadores, visto que muitos, ainda em primeiro mandato, têm pouco conhecimento sobre o funcionamento das casas legislativas. Ele afirmou que existem casos de câmaras que elegeram 11 parlamentares, sendo a quase totalidade de novatos.



“Fizemos um manual e entregamos a todos os vereadores. A gente elabora projetos junto aos vereadores, porque muitas das vezes, alguns não têm como fazer este tipo de serviço. Outro projeto que queremos incentivar é a instalação de procons nas câmaras de vereadores”, disse o presidente empossado.

No entanto, a maior meta da nova diretoria será a instalação de uma sede própria da UVC, que deve custar cerca de R$ 1 milhão. De acordo com Mota, a entidade não tem recursos para a construção do prédio, visto que os recursos arrecadados giram em torno de R$ 30 mil mensais.

“Conseguimos emendas parlamentares e estamos com esse crédito”, disse Guto Mota. No próximo dia 27 de março será realizada a licitação para início das obras de construção da sede da União dos Vereadores do Ceará.

- Nova Diretoria UVC -

Presidente - Guto Mota (PSD)

Vice-presidente – Toim Braga (PP)

UVC Mulher – Lívia Maia (DEM)

Diretor Financeiro - Luís da Unicred (PDT)

Diretor Administrativo - Jobede Cirilo (PSDB)

Procurador-Geral - Will Almeida (PPS)

Secretário-Geral - Adauto Araújo (PSC)

Procurador Adjunto - Benigno Júnior (PSD)