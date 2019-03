No Twitter, Bolsonaro publica vídeo pornográfico e conteúdo tem acesso restringido

O presidente Jair Bolsonaro publicou nesta terça-feira (5), em sua conta no Twitter, um vídeo considerado conteúdo pornográfico pela rede social. Na publicação, o presidente criticou o Carnaval e alegou que as imagens mostram o "que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro".

O conteúdo, inicialmente divulgado sem nenhuma restrição de acesso, permanece no ar, mas agora conta com alerta de conteúdo sensível - classificação geralmente adotada pela rede social após uma publicação ser denunciada como imprópria. A conta de Bolsonaro tem 3,45 milhões de seguidores.

Na publicação feita por Bolsonaro, não há identificação de onde ocorreu a cena. Segundo o portal G1, a situação foi registrada durante o desfile do "Blocu", na segunda-feira (4), em São Paulo.

O Palácio do Planalto ainda não se pronunciou sobre a publicação do presidente.

As regras de uso do Twitter permitem a publicação de conteúdo adulto. No entanto, a rede social recomenda a utilização do alerta de conteúdo sensível.