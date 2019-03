Mulheres na política: parlamentares buscam destaque mesmo com bancadas menores

As mulheres são maioria no Brasil - mais de 51% da população -, mas a presença delas nos espaços públicos de poder ainda está longe de refletir equidade. No Ceará, a bancada feminina nas Casas Legislativas diminuiu nas últimas eleições.

Na legislatura passada, a bancada cearense de 22 deputados federais contava com duas parlamentares. Hoje tem apenas uma: Luizianne Lins (PT), que foi reeleita. Na Assembleia Legislativa, o número de mulheres que ocupam uma das 46 cadeiras também diminuiu. Sete foram eleitas em 2014, enquanto no ano passado foram seis.

O número de vereadoras também encolheu na Câmara Municipal de Fortaleza. Em 2012, dez foram eleitas. Nas últimas eleições de 2016, apenas oito se elegeram, de um total de 43 vagas.

Veja a participação das mulheres nas bancadas cearenses:

Redação