MPCE investigará denúncia contra vereadora de Caucaia por supostas indicações em seleção pública

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) em Caucaia, na Grande Fortaleza, recebeu nesta terça-feira (12) reclamação formulada por uma cidadã do Município contra a vereadora Priscila Menezes (Patriota) por suposta prática de improbidade administrativa. A denúncia trata de um áudio - que vem sendo divulgado nas redes sociais - em que a parlamentar assume a existência de suposto conluio para a repartição de vagas em uma seleção pública da Secretaria Municipal de Saúde para simpatizantes do prefeito Naumi Amorim (PSD) e de vereadores da base aliada.

A reclamação foi distribuída para a 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caucaia e será investigada pelo promotor de Justiça Antônio Monteiro Maia Júnior. O Diário do Nordeste tentou contato com a vereadora, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

No áudio atribuído a Priscila Menezes na denúncia levada ao Ministério Público, ela fala sobre entrega de listas com apadrinhados que supostamente poderiam ser beneficiados na seleção.

"Quando saiu essa seleção, eu fiz uma lista das pessoas que me procuraram [...], pessoas que me pediram ajuda [...] e entreguei no gabinete [do prefeito]. Se eu não me engano a seleção tem cem e alguma coisa de vagas, são muito poucas. E assim como eu, todos os vereadores fizeram as suas listas", afirma.

"Eu não tenho como garantir que todo mundo que está na minha lista vai entrar e o que vai acontecer? Eles vão pegar as pessoas que tiraram as melhores notas da lista de cada vereador, vão respeitar e vão colocar. Mas eu não posso de dar a certeza de que ela vai entrar. A única certeza que eu posso te dar é a de que ela está na minha lista", completa a vereadora, em conversa com uma pessoa interessada na seleção.