MPCE abre investigação contra vereadora por indicações em concurso público

O Ministério Público de Caucaia, na Grande Fortaleza, recebeu na manhã de hoje (12) reclamação formulada por uma cidadã do município contra a vereadora Priscila Menezes (PATRIOTA), onde informa da existência de um áudio - já disseminado nas redes sociais - em que a vereadora assume a existência de um conluio para a repartição de vagas em um concurso da Secretaria de Saúde para simpatizantes do prefeito e dos vereadores.

"Quando saiu essa seleção, eu fiz uma lista das pessoas que me procuraram [...], pessoas que me pediram ajuda [...] e entreguei no gabinete [do prefeito]. Se eu não me engano a seleção tem cem e alguma coisa de vagas, são muito poucas. E assim como eu, todos os vereadores fizeram as suas listas. Eu não tenho como garantir que todo mundo que está na minha lista vai entrar e o que vai acontecer? eles vão pegar as pessoas que tiraram as melhores notas da lista de cada vereador, vão respeitar e vão colocar. Mas eu não posso de dar a certeza de que ela vai entrar. A única certeza que eu posso te dar é a de que ela está na minha lista", diz a vereadora em conversa com uma pessoa interessada na aprovação no concurso.

O Ministério Público do Estado do Ceará moveu uma ação contra a vereadora e pediu anulação do corrente processo de seleção MPCE

A reclamação foi distribuída para a 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caucaia e vai ser investigada pelo promotor de Justiça Antônio Monteiro Maia Júnior. A equipe de reportagem tentou entrar em contato com a vereadora, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.