Morre vereador Luciram Girão aos 68 anos

O vereador Luciram Girão (PDT) morreu no final da tarde desta segunda-feira (6), em Fortaleza. O parlamentar estava internado no Hospital São Carlos. A informação foi confirmada pelo irmão do vereador, o deputado estadual Lucílvio Girão (PP).

Luciram, que estava no quarto mandato de vereador, sofria de diabetes e insuficiência cardíaca. O falecimento foi confirmado por volta da 18h30min. O corpo vai ser velado a partir da meia-noite desta terça-feira (7) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMF). Por volta das 9h está prevista uma missa de corpo presente, com amigos e familiares, no mesmo local.

O enterro, de acordo com a família, será em Maranguape, terra do parlamentar. O vereador estava prestes a completar 69 anos no dia 20 de maio. A Câmara determinou luto oficial de três dias. O presidente da CMF, vereador Antônio Henrique, divulgou nota oficial lamentando a morte do vereador.

“Estamos todos nós, que compomos a Câmara Municipal de Fortaleza, solidários com o sentimento de pesar e de dor dos familiares e amigos do nosso vereador Luciram Girão”, afirmou o presidente, destacando que “Luciram sempre atuou defendendo os interesses da população e que será lembrado pela sua bela trajetória em defesa dos que mais precisam". Na primeira suplência, Carlos Mesquita (Pros) assume a vaga deixada pelo colega. A Câmara tem 43 titulares.

Biografia

Luciram Girão Sales nasceu em 20 de maio de 1950, em Maranguape (CE). É formado em Direito, Administração de Empresas e História pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Foi eleito pela primeira vez em 2004, pelo PSL, com 6.903 votos, chegando a ocupar a 1ª Secretaria da Mesa Diretora. Foi reeleito em 2008, com 9.198 votos, sendo novamente eleito 1º Secretário da Câmara Municipal para o biênio.