Morre Humberto Bezerra, ex-vice-governador do Ceará

Norma e Humberto Bezerra

O militar, empresário e ex-vice-governador do Ceará, Francisco Humberto Bezerra, irmão gêmeo do ex-governador Adauto Bezerra, morreu aos 93 anos, na noite deste sábado (28) em Fortaleza. Humberto vinha com quadro debilitado de saúde.

> Humberto Bezerra é homenageado com o troféu Sereia de Ouro

Nascido em Juazeiro do Norte, Cariri, em 3 de julho de 1926, atuou em negócios comerciais, industriais, financeiros e agrícolas.

Humberto Bezerra se formou na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ) nos anos 1940 e chegou à patente de coronel do Exército. Era casado com Norma Bezerra.

Humberto Bezerra Arquivo

Vida política

Além de vice-governador do Ceará, Humberto Bezerra foi prefeito de Juazeiro do Norte e deputado federal. Foi eleito deputado federal de 1967 a 1971 (Arena-CE); em 1975 e de 1978 a 1979 (MDB-CE). Licenciou-se do mandato na legislatura 1975-1979 para assumir a secretaria para Assuntos Municipais do Governo do Ceará, cargo que exerceu até 1978, de acordo com os registros da página eletrônica da Câmara dos Deputados.

Humberto Bezerra recebeu o troféu Sereia de Ouro em 2003.

O sepultamento deve ocorrer em Juazeiro do Norte.