Moro usa crise da Segurança no Ceará para defender Bolsonaro de preconceito com Nordeste

Após a licença do cargo, terminada ontem, após a eclosão do vazamento de suas mensagens com procuradores da Lava Jato, o ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) voltou, neste sábado, a usar sua conta oficial no Twitter para se manifestar sobre a polêmica fala do presidente Jair Bolsonaro sobre os governadores do Nordeste. O ex-juiz federal usou a crise na Segurança `Pública do Ceará no início do ano para refutar acusações de preconceito do Governo Federal contra a região.

Um testemunho: Em janeiro, na crise de segurança do Ceará, o PR @jairbolsonaro , primeira semana de governo, não hesitou em autorizar o envio da Força nacional e da Força de intervenção penitenciária e em disponibilizar vagas em presídios federais para as lideranças criminosas. — Sergio Moro (@SF_Moro) 20 de julho de 2019

"Um testemunho: Em janeiro, na crise de segurança do Ceará, o PR @jairbolsonaro , primeira semana de governo, não hesitou em autorizar o envio da Força nacional e da Força de intervenção penitenciária e em disponibilizar vagas em presídios federais para as lideranças criminosas", tuitou Moro, acrescentando, em seguinda, uma conclusão. "Resultado, em conjunto com o Governo Estadual, mesmo sendo o Governador do PT, a crise foi controlada em semanas. Nada mais do que a obrigação. Mas ilustra que o Nordeste tem sido tratado sem preconceito pelo Governo Federal. Afirmações diferentes não resistem aos fatos".

Resultado, em conjunto com o Governo Estadual, mesmo sendo o Governador do PT, a crise foi controlada em semanas. Nada mais do que a obrigação. Mas ilustra que o Nordeste tem sido tratado sem preconceito pelo Governo Federal. Afirmações diferentes não resistem aos fatos. — Sergio Moro (@SF_Moro) 20 de julho de 2019

Durante o café da manhã com jornalistas na sexta-feira, Bolsonaro criticou o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), e se referiu aos estados da região Nordeste pelo termo "Paraíba", considerado pejorativo para se referir a nordestinos. Bolsonaro disse que "daqueles governadores de 'paraíba', o pior é o do Maranhão" e ainda "tem que ter nada com esse cara".

A fala motivou a divulgação de uma nota conjunta dos governadores dos nove estados nordestinos expressando indignação com a declaração do presidente. O Palácio do Planalto não se manifestou sobre o incidente.