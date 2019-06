Moro e Bolsonaro tiveram reunião no Alvorada e participam de evento

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, foi ao encontro do presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira (11). A reunião começou por volta das 9h15 e foi encerrada pouco antes das 10h.

Trata-se do primeiro encontro entre os dois após o vazamento de conteúdo de supostas mensagens trocadas pelo então juiz federal e integrantes do Ministério Público Federal. Bolsonaro e Moro participam de cerimônia de comemoração do 154º Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo. Eles foram juntos de lancha ao evento, segundo a assessoria do ministro. O início do evento está marcado para as 10h.

Na segunda-feira (10), o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, disse que Bolsonaro iria se encontrar pessoalmente com Moro para tratar do assunto. Segundo ele, Bolsonaro se colocará "à disposição" para "compartir" com Moro os fatos referentes ao vazamento.

No domingo (9), o site The Intercept Brasil divulgou mensagens supostamente trocadas por Moro e procuradores. As conversas mostrariam que Moro teria orientado investigações da Lava Jato por meio de mensagens trocadas no aplicativo Telegram. Na segunda, em viagem a Manaus, Moro afirmou que não via "nada de mais" sobre as mensagens.

Ministros do governo saíram em defesa do ex-juiz da Lava Jato. Um exemplo foi o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Ele disse que Moro tem "total confiança" do governo. "Ele é um ministro, um homem de muito respeito e do bem", afirmou Azevedo e Silva após cerimônia alusiva aos 20 anos de criação da pasta. O vice-presidente Hamilton Mourão foi na mesma linha e disse que Moro é alguém da "mais ilibada confiança" do presidente.