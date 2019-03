Ministro promete rever lista de cargos federais no Ceará, diz coordenador da bancada

O ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, se comprometeu em rever a lista de cargos disponíveis no Estado que estariam em aberto para a indicação dos parlamentares cearenses que queiram integrar a base de apoio do governo. A confirmação é do coordenador da bancada federal cearense em Brasília, deputado Domingos Neto (PSD). Os dois se encontraram na manhã desta segunda-feira, dia 18, para tratar da insatisfação de potenciais aliados com os problemas na articulação do governo no Congresso Nacional.

Uma lista com vagas no segundo e terceiro escalão em 13 órgãos da administração federal no Ceará foi entregue, semana passada, pela líder do governo no Congresso, deputada federal Joice Hasselmann (PSL), ao deputado Domingos Neto, mas não agradou nada aos parlamentares cearenses. Uma das críticas era sobre a exigência do governo de que o parlamentar assinasse uma lista e estaria obrigado a acompanhar o governo em votações como a da reforma da Previdência.

“(A reunião) Foi muito boa, passei o sentimento da bancada e ele se comprometeu em ver com os ministros os cargos que não estavam na lista. Vai mudar, pelo que senti hoje. Vou tentar reunir a bancada essa semana em Brasília para tratar novamente (do assunto)”, declarou Domingos Neto.

“Ele (Onyx) já estava ciente que as bancadas todas estavam insatisfeitas com a forma e está se mobilizando para ajustar”, reforçou, ao complementar que deve voltar a discutir o assunto com a bancada cearense.