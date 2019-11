Ministra Damares Alves convoca coletiva de imprensa, faz encenação e sai sem responder perguntas

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, convocou uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto na tarde desta segunda-feira (25), mas deixou o local sem responder a nenhuma pergunta. A atitude se tratou de uma encenação da ministra em alusão ao Dia do Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, confirmou uma hora depois a assessoria da ministra.

Damares ficou em frente às câmeras e, sem falar nada, acenou apenas com gestos de cabeça. Momentos depois, saiu do local aparentemente chateada. Cerca de uma hora depois da coletiva, a assessoria de imprensa da ministra esclareceu o ato, informou o Uol.

Segundo a assessoria, o "objetivo era mostrar como o silêncio da mulher incomoda".

Após a coletiva que não aconteceu, Damares participou de um evento no Planalto onde discursou sobre as medidas do governo para enfrentar a violência contra as mulheres. Ela publicou em rede social uma explicação sobre o ato.