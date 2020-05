Ministério da Justiça troca dois superintendentes da PF de cargo

Publicação desta segunda-feira (11) no Diário Oficial da União oficializa a exoneração dos superintendentes regionais da Polícia Federal na Paraíba e no Tocantins. O texto também mostra que os dois passaram a assumir cargos administrativos. O despacho foi assinado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça.

Agora, a delegada Cecília Silva Franco, que superintendente da PF no Tocantins, assumirá a Diretoria de Gestão de Pessoal da corporação no lugar do delegado Delano Cerqueira Bunn. O chefe do órgão da Paraíba, André Viana Andrade, por sua vez, será diretor de Administração e Logística Policial da Polícia Federal, substituindo o delegado Roberval Ré Ricalvi.

Além deles, mudou de função o perito criminal federal Alan de Oliveira Lopes, que assumirá a Diretoria Técnico-Científica da instituição, antes de responsabilidade de Fabio Augusto da Silva Salvador.

Em cerca de uma semana, algumas superintendências da PF foram mudadas em todo o Brasil, após a posse do novo diretor-geral, Rolando Alexandre de Souza. A primeira foi a do Rio de Janeiro, o foco de interesse do presidente Jair Bolsonaro e que causou uma crise no governo, culminando no pedido de demissão do ex-ministro da Justiça Sergio Moro.