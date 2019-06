Michelle Bolsonaro virá à Capital receber título de cidadã fortalezense

A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, deve visitar o Ceará no próximo dia 24 de junho para receber o título de cidadã fortalezense e participar do lançamento do Projeto Viver - Envelhecimento Ativo e Saudável, do ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). A ministra Damares Alves também estará presente nos eventos.

O evento de entrega do título de cidadã fortalezense à esposa do presidente Jair Bolsonaro acontecerá no dia 24 de junho, a partir das 15h, no Colégio Militar de Fortaleza, localizado na Avenida Santos Dumont. A autora da proposta que concedeu o título à Michelle, a vereadora Priscila Costa (PRTB), foi até local na manhã desta quarta-feira (12) para tratar dos procedimentos antes da solenidade.

A proposta que concedeu a honraria à primeira-dama foi aprovada no último dia 16 de abril pela Câmara Municipal de Fortaleza. Para a aprovação do projeto, os autores argumentaram que Michelle Bolsonaro tem laços familiares com o Ceará, uma vez que o pai dela é natural do Município de Crateús. Eles destacaram também o discurso da primeira-dama, em libras, na posse do presidente.

Projeto Viver

Ainda no dia 24 junho, a Capital cearense também receberá a solenidade de lançamento do Projeto Viver - Envelhecimento Ativo e Saudável, do ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Além da primeira-dama, o evento deve contar com a presença da titular da pasta, ministra Damares Alves. O evento ocorrerá pela manhã no Centro de Idosos, localizado na Vila do Mar da Barra do Ceará.

Desenvolvido pela Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (SNDPI), o Projeto Viver visa, segundo o MMFDH, promover a inclusão tecnológica, a alfabetização e a educação financeira da pessoa idosa. Além disso, trabalhará na disseminação de informações sobre o processo de envelhecimento e no incentivo à prática de atividades físicas e recreativas.

Esta será a primeira visita de Michelle e Damares Alves ao Ceará desde a eleição de Jair Bolsonaro.