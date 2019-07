Metade da bancada cearense vota a favor da reforma da Previdência; confira o placar

A bancada cearense votou dividida no texto-base da reforma da Previdência. Dos 22 deputados federais do Ceará, 11 votaram contra e outros 11 a favor do texto. O apoio da bancada cresceu após o governo intensificar a liberação de emendas de deputados federais, em meio às negociações da reforma. Antes, apenas três parlamentares haviam se posicionado a favor do projeto.

A votação esclareceu dúvidas e mudanças de voto de última hora. O levantamento mais recente com a intenção de voto dos parlamentares cearenses mostrava o deputado Moses Rodrigues (MDB) contrário à proposta. Indeciso, o deputado AJ Albuquerque (PP) não havia declarado ainda como planejava votar.

Manchete da versão impressa do Diário do Nordeste desta quarta-feira (10) mostrou que levantamento feito pela Consultoria de Orçamento da Câmara Federal registrou que, do início de julho até a última segunda-feira (8), mais de R$ 175 milhões foram liberados para parlamentares do Estado.

Confira o placar:

A favor

AJ Albuquerque (PP)

Aníbal Gomes (DEM)

Domingos Neto (PSD)

Dr. Jaziel (PL)

Genecias Noronha (SD)

Heitor Freire (PSL)

Junior Mano (PL)

Moses Rodrigues (MDB)

Pedro Bezerra (PTB)

Roberto Pessoa (PSDB)

Vaidon Oliveira (Pros)

Contra

André Figueiredo (PDT)

Capitão Wagner (Pros)

Célio Studart (PV)

Denis Bezerra (PSB)

Eduardo Bismarck (PDT)

Idilvan Alencar (PDT)

José Airton (PT)

José Guimarães (PT)

Leônidas Cristino (PDT)

Luizianne Lins (PT)

Robério Monteiro (PDT)