Meta de cadastramento biométrico é prioridade para novo presidente do TRE-CE

O desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo assumiu nesta terça-feira (4) a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para o biênio 2019-2021. Na mesma ocasião, o desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto tomou posse na vice-presidência da Corte e na Corregedoria Regional Eleitoral. Em entrevista coletiva, o novo presidente destacou, entre as principais pautas para sua gestão, a preocupação com o cadastramento biométrico no Estado.

A meta do TRE-CE é recadastrar todo o eleitorado do Ceará para as eleições de 2020. O órgão estima que, dos 184 municípios cearenses, 55 ainda precisam concluir os trabalhos neste ano, incluindo Fortaleza. Segundo o vice-presidente Inácio Cortez, apenas cerca de 53% dos eleitores da Capital já fizeram o recadastramento.

"Fortaleza nos tem preocupado muito, porque o número de eleitores ainda não biometrizados é bastante expressivo. O percentual se aproxima dos 50%. Basta dizer que, para atingirmos a meta até 29 de novembro (que é o prazo), nós teríamos que atender cerca de seis mil eleitores diariamente e, no momento, estamos em cerca de 1.500 por dia", declarou, por sua vez, o presidente da Corte.

Dentre as providências tomadas pelo órgão para alcançar a meta em Fortaleza, Haroldo Máximo citou a reabertura de diversos postos de atendimento em shoppings centers e centrais do Vapt-Vupt, além da ampliação dos atendimentos para os fins de semana.

Outra prioridade da nova gestão da Justiça Eleitoral cearense é a criação de duas novas zonas eleitorais com foco em matérias criminais, visando combater crimes de caixa dois e crimes de corrupção eleitoral.

Biênio

O TRE-CE é composto por sete membros: dois juízes estaduais, um juiz federal, dois desembargadores estaduais, dois juristas (classe de advogados) e um procurador regional eleitoral.

O desembargador Haroldo Máximo, na posição de vice-presidente da Corte Eleitoral no mandato anterior, completou neste ano o final do mandato da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, que deixou a presidência do TRE-CE para tomar posse como vice-presidente do Tribunal de Justiça do Ceará para a gestão 2019-2021.

O mandato dos novos dirigentes vai até 4 de junho de 2021, quando será concluído o biênio.