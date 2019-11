Mesmo com biometria cadastrada, eleitores enfrentam mutirão e aumentam filas no Centro de Eventos

O mutirão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-CE) em Fortaleza tem atraído milhares de pessoas ao Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz, que se aglutinam em filas quilométricas para não perder o fim do prazo do recadastramento biométrico. O que tem chamado a atenção do TRE-CE, no entanto, é o número de eleitores que já possuem o registro digital se dirigindo o local para cadastrar, novamente, a biometria. A coordenadora do cadastro eleitoral do Tribunal, Lorena Belo, alerta que o cadastro biométrico precisa ser feito apenas uma vez.

"O eleitor só precisa fazer o cadastramento biométrico uma vez, ainda que ele tenha sido feito em outro município e posteriormente transferido para outro. Eleitores com domicílio eleitoral em Fortaleza e que não tenham feito a biometria nenhuma vez é que precisam ir ao mutirão", explica Lorena.

Os eleitores que não se recordam se fizeram o cadastro podem consultar a informação no canto superior direito do próprio título. No documento das pessoas com biometria, terá a informação "identificação biométrica". No caso de perda do título, é possível consultar no site do TRE-CE, em "situação eleitoral".

Outros serviços

Lorena Belo esclarece também que os eleitores que vão realizar outros serviços, como tirar o título pela primeira vez ou transferir o domicílio eleitoral, podem procurar o Tribunal posteriormente e evitar o mutirão.

"Quem vai tirar o título pela primeira vez ou transferir não precisa vir agora ao mutirão, porque o prazo se estende até 6 de maio", salienta Lorena, que pede para essas pessoas evitarem o local, por conta das grandes filas.