MEC pede para alunos e professores cantarem hino nacional em escolas

Uma carta do ministro da educação, Ricardo Vélez, foi enviada às escolas do Brasil pelo Ministério da Educação (MEC), com um pedido de "cumprimento voluntário", conforme afirmou o Ministério, para que fosse lida nas redes de ensino.

A carta, assinada por Ricardo, diz “Brasileiros! Vamos saudar o Brasil dos novos tempos e celebrar a educação responsável e de qualidade a ser desenvolvida na nossa escola pelos professores, em benefício de vocês, alunos, que constituem a nova geração. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos!"

A carta foi enviada às escolas brasileiras Foto: Divulgação

A informação, confirmada pelo MEC ao Diário do Nordeste, revela ainda que no e-mail direcionado às escolas, foi pedido que após a leitura da carta, professores, alunos e demais funcionários da escola "fiquem perfilados diante da bandeira do Brasil, se houver na unidade de ensino, e que seja executado o Hino Nacional".

Filmagem

Diretores escolares que "desejarem atender voluntariamente" o pedido do ministro, podem filmar a ação, com a leitura de trechos da carta e do Hino Nacional. Os vídeos devem ser encaminhados por e-mail ao MEC.

Segundo o Ministério, a atividade faz parte da política de incentivo à valorização dos símbolos nacionais.