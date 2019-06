Manifestantes realizam ato em favor do governo Bolsonaro, reformas e decreto das armas, em Fortaleza

Grupos de apoiadores do governo Bolsonaro e do ministro Sérgio Moro realizam um ato na Praça Portugal, na Aldeota, na tarde deste domingo (30), a favor da Reforma da Previdência, do pacote anticrime e do decreto das armas. Os manifestantes direcionam o protesto ao Supremo Tribunal Federal (STF) e a parlamentares que impuseram derrotas ao governo de Jair Bolsonaro (PSL) no Congresso.

Usando camisas com as cores da bandeira do Brasil, faixas e cartazes com palavras de apoio aos procuradores da Operação Lava-Jato, os manifestantes gritam palavras de ordem, enquanto outros apoiadores discursam para o público em cima dos carros de som ao redor da praça. A organização do evento estima que 7 mil pessoas participam do ato. A Polícia Militar não divulgou estimativa de público.

O senador Eduardo Girão é um dos criticados no ato por ter votado pela derrubada do decreto de armas no Senado. O ato teve início com uma oração pelo governo Bolsonaro, seguida do hino nacional.

Em cima do trio, representantes de movimentos de direita intercalam discursos e músicas de apoio ao governo. Sete grupos assumem a organização do evento. Movimentos Endireita Fortaleza, Conexão Patriota, Consciência Patriótica, Brasil Indignado, Brasil Conservador, Ordem e Progresso, e Instituto Democracia e Ética

Público reunido na Praça Portugal Foto: Helene Santos

Marcelo Marinho, coordenador do Movimento Vem Pra Rua, reforça o apoio à Reforma da Previdência, por meio da qual ele acredita que a economia do País vai alavancar. "Nós temos que manter o máximo possível da proposta original da Reforma da Previdência apresentada pelo relator, porque se ela for afetada com emendas, corre o risco de a economia que se pretende alcancçar não venha a acontecer", disse.

Sobre o vazamento das mensagens divulgado pelo site Intercept ele foi enfático ao dizer que confia no Ministro Sérgio, não descartando a hipótese de punição caso ele tenha alguma culpa. "Tudo está sendo investigado, sabemos que o Intercept é ligado à esquerda, mas se houver algo de errado, o Ministério Público está aí para intervir. Temos que dar o voto de credibilidade. Se ele for culpado (Sérgio Moro),ele vai responder", concluiu.

O deputado André Fernandes (PSL) além de manifestar apoio ao presidente, ressaltou que está tranquilo em relação à defesa que terá que apresentar ao Conselho de Ética em relação às declarações que deu na Assembleia Legislativa nas últimas semanas, sobre o envolvimento de parlamentares com facções criminosas.

"Estamos aqui para declarar apoio à todas as medidas previstas do governo Bolsonaro. São várias reformas que o nosso Brasil precisa e que infelizmente o congresso apoiado por esquerdistas acaba atrapalhando. Voltamos à rua para dizer que estamos 100% com Bolsonaro. Não existe racha quando se trata de Brasil. O movimento não é composto pelo partido, é pelo povo querendo mudanças a nível nacional. A defesa está feita não tenho nenhuma apreensão até porque agi dentro da lei, vamos continuar agindo rigorosamente contra a bandidagem", afirmou.

Ato em favor do governo Bolsonaro Foto: Helene Santos

Manifestações pelo Brasil

Em São Paulo, manifestantes se reúnem para ato com cinco carros de som na Av. Paulista.

No Rio, os manifestantes ocupam quatro quarteirões da orla de Copacabana e cantaram o hino nacional.

Em Brasília, manifestantes levam para a frente do Congresso Nacional bonecos infláveis gigantes representando, por exemplo, Moro, o ex-presidente Lula e o ministro do STF Gilmar Mendes.

Já em Belo Horizonte, manifestantes se reúnem na Praça da Liberdade e soltam balões.