Manifestantes fazem ato em Fortaleza a favor do governo Bolsonaro e de reformas

Manifestantes se espalham por vias no entorno da Praça Portugal Foto; Fabiane de Paula Manifestantes fizeram diversos cartazes em prol do presidente Bolsonoro Foto: Fabiane de Paula Bonecos infláveis na Praça Portugal Foto: Fabiane de Paula Foto: Fabiane de Paula Motoqueiros participam de ato com buzinaço Foto: Fabiane de Paula Famílias participam do ato Foto: Flávio Rovere Manifestantes percorrem ruas com bandeiras do Brasil Foto: Flávio Rovere Trio elétrico foi contratado por manifestantes Foto: Flávio Rovere

Grupos de manifestantes em apoio ao governo Bolsonaro e a favor da reforma da Previdência e do pacote anticrime percorrem as ruas de Fortaleza na tarde deste domingo (26). O ato teve início na Avenida Pontes Vieira, no bairro de Dionísio Torres, de onde seguem numa carreata em direção à Praça Portugal, na Aldeota.

Os manifestantes vestem camisas com as cores verde e amarelo e roupas em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro. Também levantam bandeiras do Brasil e faixas em apoio a reformas. Na Praça Portugal, bonecos infláveis do presidente e do ministro Sérgio Moro chamam atenção de quem passa pelo bairro.



Até a publicação desta notícia, a organização do protesto e nem a Polícia Militar divulgaram estimativa de quantas pessoas participam da manifestação. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) está na Praça Portugal realizando o controle de tráfego na região.

Representantes do Movimento Direita Ceará, o deputado federal Heitor Freire (PSL) e os deputados estaduais Delegado Cavalcante (PSL) e André Fernandes (PSL) também participam da mobilização.

Brasília

A mobilização começou por volta das 10h. Os manifestantes começaram a se dispersar no início da tarde deste domingo (26). A maior concentração aconteceu no gramado localizado em frente ao Congresso Nacional. Segundo a estimativa da Polícia Miliar, 20 mil pessoas participaram do protesto, que foi encerrado por volta das 13h30.



Rio de Janeiro

O público ocupou 800 metros da pista mais perto da praia da avenida Atlântica, em Copacabana (zona sul). Embora as principais pautas fossem quase unânimes - a aprovação do pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, a aprovação da reforma da Previdência e o apoio irrestrito ao presidente -, havia uma profusão de pautas divergentes - muita gente pedia o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, outros exigiam intervenção militar imediata, o fim do exame nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e até a renovação da frota de ônibus municipais de Duque de Caxias (Baixada Fluminense).

São Paulo

Por volta das 14h, manifestantes se reuniam em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp) e agora circulam por entre 6 e 8 quarteirões. Alguns manifestantes vestem camisas verde e amarelo e carregam cartazes em defesa da reforma da Previdência, da MP 870, que reorganiza os ministérios, do pacote anticrime e da CPI da Lava Toga. Aproximadamente, cinco carros de som foram levados para o ato.