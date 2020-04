Mandetta agradece e diz que sistema de saúde ainda não está preparado para uma 'marcha' da Covid-19

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta agradeu à equipe da pasta e ao presidente Jair Bolsonaro, em coletiva nesta tarde de quinta-feira (16), em Brasília, logo depois de ser exonerado e afirmou que o sistema de saúde pública ainda não está preparado para uma marcha acelerada da Covid-19.

“Não pensem que não estamos livres de um pico de ascensão dessa doença. O Sistema de Saúde ainda não está preparado para uma marcha acelerada. Sigam as orientações das pessoas mais próximas que estão em contato com o Sistema de Saúde, que são os prefeitos, governadores e o próprio Ministério da Saúde. O momento ainda é de todo darmos as mãos e vamos juntos, porque vai ser bem dura a toada de decisão que a genvai ter que fazer nos próximos meses.”, disse.

Mandetta agradeu à equipe que chefiou durante sua pasagem pelo Ministério e pediu que sigam trabalhando "sem medo". “Sempre fui a voz a ser convencida a mudar de posição e quantas vezes eu mudei de posição, porque vocês mostraram que eu tinha que mudar de posição e eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Vocês podem acreditar, que são vocês que levam que a opinião seja essa, após o embate, após a reflexão, após o conjunto dessa obra”, disse o ex-ministro.

Bolsonaro confirmou, nesta quinta-feira (16), a demissão de Mandetta, após uma série de divergências entre os dois sobre estratégias de enfrentamento da Covid-19 no País. O presidente convidou o oncologista Nelson Teich para assumir o lugar de Mandetta. Teich foi apresentado como o novo titular em pronunciamento de Bolsonaro nesta tarde.

Camilo demonstra preocupação

O governador Camilo Santana (PT) demonstrou preocupação com a demissão de Mandetta, na tarde desta quinta-feira (16). Nas redes sociais, o petista elogiou o ex-ministro e lamentou a decisão do presidente Jair Bolsonaro. O oncologista Nelson Teich é quem deve assumir o cargo. "Externo minha enorme preocupação com a saída no ministro Mandetta do comando da Saúde, num momento de extrema gravidade pelo qual passa o Brasil diante da pandemia do coronavírus", disse.

Divergências

Mandetta foi um dos primeiros ministros anunciados no Governo Bolsonaro, no entanto, as divergências entre ele e o chefe do executivo vinham se estendendo desde o início da pandemia do coronavírus no País. O presidente já havia revelado intenção de exonerar o ministro do cargo.

Em entrevista ao Fantástico no último domingo (12), Mandetta disse que "[o brasileiro] não sabe se escuta o Ministro da Saúde ou escuta o Presidente", mas ressaltou a importância de uma fala única no governo, que não levasse "dubiedade" à população. Para o Planalto, a entrevista do Ministro na TV "força" a sua demissão.

Mandetta não era o único ministro a discordar de Bolsonaro quanto ao posicionamento sobre as medidas de quarentena. Dois dos nomes mais expressivos do primeiro escalão, Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, e Paulo Guedes, da Economia, já se declararam publicamente favoráveis às medidas de isolamento social. Mas, diante de um cenário de pandemia, o epicentro do desgaste é o Ministério da Saúde.