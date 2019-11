Maia admite frustração com resultado do leilão do pré-sal

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), classificou como ruim o resultado do leilão do petróleo do pré-sal, que arrecadou hoje R$ 69,6 bilhões de um total de R$ 106,6 bilhões previstos.

“Nossa expectativa era de uma participação maior do setor privado. O governo tinha uma expectativa de arrecadar mais de R$ 100 bilhões e foi frustrada. Agora vamos ouvir as análises, para que no futuro a gente não tenha o mesmo problema”, afirmou.

Sistema de partilha

Uma das causas, de acordo com o presidente da Câmara, pode ser o sistema de partilha. “De fato, o sistema de partilha tende a atrapalhar um pouco o interesse do setor privado. Mas não pode ser só isso porque são áreas importantes”, disse.

Ele acrescentou que prefeitos e governadores também esperavam uma arrecadação maior. “Inclusive deve estar sendo uma frustração grande também para prefeitos e governadores, que tinham uma expectativa de até o dia 28 de dezembro receber percentual na ordem de 30% da parte do governo federal."