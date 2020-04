Lideranças políticas do País repercutem saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça

Após o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciar seu pedido de demissão do cargo, nesta sexta-feira (24), por interferências do presidente da República, Jair Bolsonaro (Sem Partido), no comando da Polícia Federal (PF), diversas lideranças políticas repercutiram a saída do ex-ministro.

Moro apontou fraude no Diário Oficial da União no ato de demissão de Maurício Valeixo do comando da PF e criticou a insistência do presidente para a troca do comando do órgão, sem apresentar causas que fossem "aceitáveis". Ele afirmou, ainda, que Bolsonaro queria ter acesso a informações e relatórios confidenciais de inteligência da PF. "Não tenho condições de persistir aqui, sem condições de trabalho. Não são aceitáveis indicações políticas". E disse que "sempre estará à disposição do país".

Em contraponto à fala do ex-ministro, o presidente afirmou que fará um pronunciamento nesta sexta, às 17h, e que irá "restabelecer a verdade sobre a demissão a pedido do Sr. Valeixo, bem como do Sr. Sérgio Moro".

- Hoje às 17h, em coletiva, restabelecerei a verdade sobre a demissão a pedido do Sr. Valeixo, bem como do Sr. Sérgio Moro. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 24, 2020

Diante da declaração de Moro, o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB) pediu a renúncia de Jair Bolsonaro.

"É hora de falar. Pr [presidente] está cavando sua fossa. Que renuncie antes de ser renunciado. Poupe-nos de, além do coronavírus, termos um longo processo de impeachment. Que assuma logo o vice para voltarmos ao foco: a saúde e o emprego. Menos instabilidade, mais ação pelo Brasil", afirmou.

É hora de falar. Pr está cavando sua fossa. Que renuncie antes de ser renunciado. Poupe-nos de, além do coronavírus, termos um longo processo de impeachment. Que assuma logo o vice para voltarmos ao foco: a saúde e o emprego. Menos instabilidade, mais ação pelo Brasil. — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) April 24, 2020

O governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que o Brasil perde muito com a saída de Moro, que "ajudou a mudar a história do País ao colocar dezenas de corruptos na cadeia" com a Operação Lava Jato.

O Brasil perde muito com saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Moro mudou a história do País ao comandar a Lava Jato e colocar dezenas de corruptos na cadeia. Deu sinal de grandeza ao deixar a magistratura, para se doar ainda mais ao nosso País como ministro. — João Doria (@jdoriajr) April 24, 2020

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), que já sofreu ataques do presidente ao ser chamado de 'Paraíba', também se pronunciou. Ele classificou como "impressionante" a "ingratidação de Bolsonaro", afirmando que "ele jamais seria eleito sem as ações do então juiz Moro".

Fico impressionado com a ingratidão de Bolsonaro. Ele jamais seria eleito presidente da República sem as ações do então juiz Moro. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) April 24, 2020

Ele afirmou, ainda, que "do ponto de vista jurídico, o depoimento de Moro constitui prova de crimes de responsabilidade contra a probidade na Administração, contra o livre exercícios dos Poderes e contra direitos individuais. Artigo 85 da Constituição Federal e Lei 1.079/50".

General Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo, disse que Moro era um exemplo de "liderança, firmeza, dignidade e proteção da lei".

Dr Sérgio Moro - exemplo de liderança, dignidade, firmeza e proteção da lei e das instituições. A PF autônoma e sem interferência política nas investigações. Uma referência de pessoa e de profissional para o Brasil. — General Santos Cruz (@GenSantosCruz) April 24, 2020

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), também comentou o assunto. Para ele, parece que o foco do presidente não é pensar em vidas humanas, e sim em "investigações envolvendo amigos ou parentes".

Espero que as autoridades competentes tomem providência com relação a isso. Parece que o foco do Presidente não é pensar na vida humana, é pensar nas investigações que estão sendo feitas com amigos ou parentes, empresários que estão financiando ataques à Democracia. — Rui Costa (@costa_rui) April 24, 2020

Tanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), como o da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ainda não se pronunciaram sobre a demissão do ministro.