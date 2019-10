Liderança do governo na Câmara apresenta nova lista para nomear Eduardo líder

Em mais um capítulo da "guerra de listas" pela liderança do PSL na Câmara, agora foi a vez do líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo (PSL-GO), apresentar uma nova lista para tentar nomear o deputado Eduardo Bolsonaro (SP) como líder da bancada. O documento, segundo nota divulgada pela assessoria da liderança do governo, tem 29 assinaturas e foi apresentado na manhã desta segunda-feira, 21, à Secretaria-Geral da Mesa Diretora.

Essa é mais uma tentativa do grupo de deputados do PSL ligados ao presidente Jair Bolsonaro de destituir o atual líder da bancada, Delegado Waldir (GO). Na semana passada, uma disputa de listas acabou com uma derrota para o grupo ligado a Bolsonaro e o Delegado Waldir foi mantido no posto.

Para que a nova lista de Vitor Hugo seja validada, é preciso ainda que a Câmara confira todas as assinaturas e divulgue uma decisão sobre o tema. Na semana passada, nem todas os nomes no documento apresentado pelos bolsonaristas foram validados.