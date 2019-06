Líder do Governo Bolsonaro no Congresso deve visitar Fortaleza na próxima segunda

A líder do governo no Congresso Nacional, Joice Hasselmann (PSL-SP), deve visitar Fortaleza na próxima segunda-feira (1º). Ela deve se encontrar com liderenças empresariais ligadas à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Nos últimos meses, a deputada federal paulista tem percorrido as principais capitais do País, em busca de apoio para a proposta de Reforma da Previdência, principalmente. Joice deverá conceder uma entrevista coletiva à imprensa cearense, marcada para 17h30, no BS Design, na Aldeota.

No Nordeste, Joice já visitou Teresina, capital do Piauí, no último dia 1º, em seguida foi a São Luís (Maranhão) no dia 3. No Recife (Pernambuco), ela fez palestra no dia 7. Em Salvador (Bahia), ela esteve no mês passado, também proferindo palestra sobre a Reforma da Previdência.

Na próxima semana, o Governo Bolsonaro espera ver a proposta de mudanças nas regras das aposentadorias aprovada na comissão especial no Congresso. A expectativa dos governistas é que o Plenário consiga votar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) no próximo mês. O assunto é importante porque o Governo espera um economia de mais de R$ 1 trilhão nos cofres públicos no prazo de dez anos.

A última integrante do Governo Bolsonaro a visitar a capital cearense foi a ministra Damares Alves (Família), que anunciou um programa para idosos, no Colégio Militar. A primeira-dama do País, Michelle Bolsonaro, que no mesmo dia receberia o título de cidadã fortalezense, não compareceu à solenidade, com a justificativa de "problemas de ordem pessoal".