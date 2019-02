Deputada de primeiro mandato, Joice Hasselmann (PSL-SP) foi anunciada como líder do governo no Congresso durante reunião realizada pelo presidente Jair Bolsonaro com as lideranças dos partidos na Câmara.

Ela disse que tem como missão reunir um "time de articuladores" para aprovar a reforma da Previdência no Congresso. Sobre a reunião, Joice afirmou que o presidente mais "ouviu do que falou" e que houve, por parte dos líderes partidários, reclamações de falta de interlocução.

Ela disse que ainda não é possível falar em número de votos para aprovação da reforma, mas disse que é possível chegar a um resultado positivo.

A expectativa da nova líder do Congresso é que a reforma seja aprovada na Câmara no fim do primeiro semestre. "Essa guerra vamos vencer na comunicação", disse. Segundo ela, a necessidade do governo se comunicar mais e melhor sobre o tema foi debatido na reunião e o presidente deve ser o "garoto-propaganda" da reforma.

Sobre a ausência da oposição na reunião, Joice disse que é necessário abrir o diálogo com esses partidos e que ela pretende fazer isso.