Janaína Paschoal critica intervenção de Bolsonaro na Petrobras

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL/SP) criticou na manhã deste sábado, em sua conta no Twitter, seu partido e a intervenção no preços do diesel por parte do presidente da República Jair Bolsonaro. Segundo ela, com a decisão do chefe do Executivo na sexta-feira (12), "o L de liberal (da legenda) já não é tão liberal assim". E emendou: "O PSL está cada vez mais parecido com o PT".

A parlamentar criticou a decisão do partido de mudar o nome de PSL para PCL. E afirmou que só estaria vinculada a um partido por uma exigência da lei. "Eu digo e repito, Partidos são verdadeiras prisões. Uma lástima!", disse, na rede social.

Disse ainda ser favorável às candidaturas avulsas (independentes de partidos). Mas, por enquanto, a lei exige que esteja atrelada a uma agremiação sob pena de perder o mandato. "Pois bem, sendo assim, digo logo que sou contra trocar o nome do PSL para PCL".

"Eu sei que o C significaria Conservador, mas, historicamente, o C remete a Comunista. Era só o que me faltava!", lamentou.