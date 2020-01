Inscrições para seleção de gestores nos consórcios de Saúde são prorrogadas pelo Estado

A Secretaria da Saúde do Ceará ampliou o prazo de inscrição da seleção pública para contratar gestores para os consórcios de Saúde, que fazem a gestão de equipamentos como policlínicas e Centros de Especialidades Odontológicos. Agora, os interessados podem se inscrever até o dia 13 de janeiro (o prazo anterior era até o dia 9) no site da Escola de Saúde Pública. A prova também foi adiada do dia 19 para o dia 26 deste mês.

Envolta em divergências entre prefeitos e o governo do Estado, a seleção pública para gestores de consórcios foi antecipada, na quinta-feira (2), pela coluna Poder, que já trazia as críticas de interessados em participar do processo. Para eles, o prazo de inscrição e a data da prova, dificultavam a vida dos concorrentes e favoreciam aliados políticos de prefeito que, hoje, coupam esses cargos.

Ao todo, são ofertadas 258 vagas, entre efetivas e cadastro de reserva, para os cargos de secretário executivo, diretor administrativo financeiro, diretor geral de policlínica e diretor geral de Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Os salários variam entre R$ 12 mil e R$ 15 mil mensais.