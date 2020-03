Inscrições para concurso da Assembleia abrem em abril; salários chegam a R$ 4,4 mil

As inscrições para o concurso da Assembleia Legislativa do Ceará poderão ser feitas a partir do dia 1º de abril, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), e seguirão até o dia 30 do mesmo mês. Ao todo, são 100 vagas, sendo 70 para nível superior e 30 para nível médio. As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 12 de julho.

O salário é de R$ 2.224,90 para o cargo de técnico legislativo (médio) e de R$ 4.455,29 para os cargos de analista administrativo e legislativo (superior). A jornada de trabalho é de 30 horas semanais para todos os cargos. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80, para nível médio, e de R$ 120 para nível superior. A provas estão previstas para ocorrer em julho.

O concuso da Assembleia foi anunciado em outubro do ano passado e faz parte do plano de modernização da Casa. No Orçamento do Estado de 2020, está previsto o valor de R$ 100 mil para a realização do certame.

Oportunidades

Para os cargos de nível superior, há oportunidades para os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Direito, Egenharia Civil, Engenharia Elétrica, Informática, Jornalismo, Design Gráfico, Psicologia, Publicidade e Propaganda, entre outros.

Os graduados em alguns desses cursos, como Ciências Contábeis, Adminsitração e Arquitetura e Urbanismo deverão ter registro no respectivo conselho de classe.

Prova

O certame será composto por duas prova, uma objetiva (de caráter eliminatório) e uma discusiva (classificatória). A prova objetiva será composta por 20 questões de conhecimentos gerais e 50 de conhecimento específico. Já a discursiva será uma redação dissertativa sobre um tema da atualidade.