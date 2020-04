Iguatu implanta barreira sanitária em todos os limites do município

O prefeito de Iguatu, Ednaldo Lavor, publicou, nesta segunda-feira (13), decreto implantando barreira sanitária em todas as vias que dão acesso ao município. Apenas moradores, funcionários de empresas de serviços essenciais localizadas na cidade, transportes de mercadorias e casos de urgência e emergência médica serão liberados.

A medida, prevista para durar até o dia 30 deste mês, busca conter o avanço do coronavírus no município - que já tem 7 casos confirmados da doença, sendo três óbitos, conforme dados da Secretaria da Saúde do Ceará autalizado hoje.

Os veículos que forem flagrados trafegando na cidade e não se encaixem nas diretrizes estabelecidas no decreto estarão sujeitos à aplicação de multa R$ 200 por passageiro transportado.

Moradores e trabalhadores da cidade, bem como transportadoras, deverão andar com documentos que comprovem a moradia, vínculo empregatício no município ou de prestação de serviço - nota fiscal, no caso de entregas de mercadorias essenciais em estabelecimentos em Iguatu.

A fiscalização nos limites de Iguatu será feita por agentes da Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Municipal e pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran).

Além da barreira sanitária, o Ednaldo Lavor já tinha implementado outras medidas para conter o avanço da Covid-19 na cidade, como restrição do funcionamento de estabelecimentos não essenciais. Em caso de descumprimentos, os proprietários dos comércios podem receber multa de R$ 1 mil a R$ 50 mil.