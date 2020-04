Helder Barbalho, governador do Pará, é diagnosticado com coronavírus

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), confirmou nesta terça-feira (14) ter testado positivo para a Covid-19. Ele é mais um chefe do Executivo diagnosticado com a doença.

Ainda nesta terça, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), também anunciou que está com a doença.

Helder Barbalho informou que está assintomático e decidiu fazer o teste após pessoas de sua equipe serem diagnosticado com coronavírus. O primeiro exame foi realizado no último sábado (11) e deu positivo. Com resultado, ele requisitou uma contraprova, que atestou negativo. Nesta terça, fez um novo exame que contastou a doença.

"Como vocês sabem parte da minha equipe deu positivo para coronavírus. No último sábado eu fiz exame e infelizmente deu positivo. Depois fizemos uma contraprova e deu negativo. Aí fiz um novo teste nesta terça e deu positivo. Portanto, quero informar a população paraense que eu estou com coronavírus, mas quero ao mesmo tempo tranquilizar. Estou assintomático, tenho trabalhado desde a última sexta de casa. A Daniela (esposa de Helder) e as crianças estão bem", informou o governador.

Ele também pediu para que a população do estado do Pará continuar em casa para evitar uma maior propagação do vírus. "Fique em casa. Esse vírus é altamente contagioso, ele não escolhe idade e nem classe social. Por isso eu faço esse apelo a você: fique em casa", defendeu.