Heitor Férrer cobra concurso para Saúde no Estado com remunerações adequadas

Após reportagem veiculada no Diário do Nordeste, nesta semana, que revela o gasto de R$ 1,4 bilhão do Estado em contratos vigentes com 15 cooperativas médicas, o deputado Heitor Férrer (SD) repercutiu o assunto, nesta sexta-feira (3), na Assembleia Legislativa. Ele cobrou a realização de concurso público no Estado para a Saúde, com remunerações adequadas.

O parlamentar levou para a tribuna do Plenário 13 de Maio o contracheque de um médico de carreira do Estado que tem 12 anos de serviço e recebe, por quatro horas de trabalho/dia, o salário bruto de R$ 6.507,42.

Para Férrer, um salário "miserável", se comparado ao pago por muitas cooperativas - associações de profissionais que prestam serviços para a população -, nas quais os médicos, muitas vezes, recebem mais, porque as entidades têm o poder de negociar os valores.

"Mesmo que o Governo abra concurso para médico agora, desperta interesse no médico? Ele vai preferir a sua cooperativa, que se organiza e vende seu produto no preço que acha que deve vender e o Estado não pode deixar de comprar, porque o número de mortos nos hospitais vai subir exageradamente".

Férrer defendeu concurso para Saúde - o último realizado no Estado ocorreu em 2007 -, mas com valores adequados. "Quando se diz que o Estado gasta em torno de R$ 1 bilhão em contratos com as cooperativas e se acha que isso está exagerado, a culpa reside na omissão do Governo que nem faz concurso público, nem remunera adequadamente pelo valor que ele tem na sociedade".

O líder do Governo na Casa, deputado Julio César Filho (PPS), afirmou, em entrevista ao Diário do Nordeste, na última terça-feira (30), que o Governo está viabilizando de "imediato" uma seleção pública para contratar médicos plantonistas, mas não soube informar quando, nem quantas vagas serão ofertadas.