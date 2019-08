Governo não participa das discussões da reforma tributária, diz deputado do DEM

O deputado Luiz Miranda (DEM-DF), autor de uma das propostas de reforma tributária que tramitam na Câmara dos Deputados, reclamou nesta terça-feira, 27, da baixa participação do governo nas discussões. "Vamos aprovar uma reforma que agrade a sociedade. Não temos como agradar o governo porque ele não participa. Depois não adianta reclamar", completou.

O secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, foi convidado para uma audiência pública da subcomissão da reforma tributária, mas não compareceu. O economista Bernard Appy, que elaborou estudos que embasam propostas de reforma tributária, é um dos participantes da audiência.

Miranda afirmou que o governo vem evitando debater o tema reiteradamente, alegando que ainda não apresentou proposta própria e que o presidente da Câmara do Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) fez bem em tocar as mudanças no parlamento de forma independente.