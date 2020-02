Governo eleva proposta de reajuste salarial após acordo com policiais e bombeiros militares

O Governo do Estado acordou nova proposta de reajuste para policiais e bombeiros militares em reunião com representantes da categoria nesta quinta-feira (13). O plano inicial de reestruturação da carreira dos profissionais de Segurança Pública, anunciado pelo governador Camilo Santana (PT) no fim de janeiro, previa que o salário-base de um soldado, atualmente de R$ 3,2 mil, passaria a R$ 4,2 mil em 2022, após pagamento escalonado do reajuste em quatro etapas. Agora, o reajuste será feito em três parcelas e, em 2022, o salário-base da mesma patente passará a R$ 4,5 mil.

A proposta de reajuste deve chegar à Assembleia Legislativa na próxima semana. As informações foram repassadas pelo secretário chefe da Casa Civil, Élcio Batista, e pelo líder do Governo na Assembleia, o deputado Júlio César Filho (Cidadania), após reunião com representantes dos profissionais de Segurança na sede do Legislativo.

De acordo com o parlamentar, a primeira parcela do reajuste, equivalente a 40%, será implementada em março deste ano. A segunda parte do aumento, de 30%, deve ficar para março de 2021, e a última, de igual percentual, para março de 2022. Os reajustes de policiais civis e dos membros da Perícia Forense ainda seguem em negociação.

Segundo o Governo do Estado, com a nova proposta, o impacto total do reajuste de policiais e bombeiros militares no Orçamento do Executivo terá um aumento de R$ 149 milhões em relação ao que estava previsto.

"Essa valorização vai significar um impacto a mais de aproximadamente R$ 149 milhões e um total de R$ 495 milhões. A gente saiu de uma proposta inicial que era de R$ 338 milhões para R$ 495 milhões. Esses R$ 149 milhões, aproximadamente R$ 150 milhões, vão vir de uma parte que compunha a remuneração dos policiais e bombeiros militares, relacionada com o programa de metas, com a questão da hora extra, além de outras gratificações que a gente está incorporando ao salário", detalhou Élcio Batista.