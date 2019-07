Governadores reagem a comentário de Bolsonaro sobre Flávio Dino

Governadores do Nordeste reagiram a um comentário particular do presidente Jair Bolsonaro (PSL), nesta sexta-feira (19), ao ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, durante um café da manhã com jornalistas.

Um dos microfones captou Bolsonaro afirmando que “desses governadores de paraíba, o pior é o do Maranhão. Tem que ter nada com esse cara”. O vídeo transmitido pela TV Brasil circula nas redes sociais. O Palácio do Planalto não comentou sobre o conteúdo do material divulgado.

Em carta, os governadores nordestinos criticaram a postura de Bolsonaro. Gestores disseram receber "com espanto e profunda indignação a declaração do presidente da República". No texto, afirmaram ainda que, em respeito à Constituição, sempre procuram ter "diálogo" e "convergências" com o Palácio do Planalto.

Governadores, que procuram agir de forma articulada em determinados assuntos de interesse mútuo, esperam "esclarecimentos por parte da presidência da República e reiteramos nossa defesa da Federação e da democracia".

Maranhão

Flávio Dino, que é o governador do Maranhão, se manifestou nas redes sociais. "Independentemente de suas opiniões pessoais, o presidente da República não pode determinar perseguição contra um ente da Federação. Seja o Maranhão ou a Paraíba ou qualquer outro Estado. 'Não tem que ter nada para esse cara' é uma orientação administrativa gravemente ilegal", disse o governador.

Veja a carta dos governadores na íntegra:

Nós governadores do Nordeste, em respeito à Constituição e à democracia, sempre buscamos manter produtiva relação institucional com o Governo Federal. Independentemente de normais diferenças políticas, o princípio federativo exige que os governos mantenham diálogo e convergências, a fim de que metas administrativas sejam concretizadas visando sempre melhorar a vida da população.

Recebemos com espanto e profunda indignação a declaração do presidente da República transmitindo orientações de retaliação a governos estaduais, durante encontro com a imprensa internacional. Aguardamos esclarecimentos por parte da presidência da República e reiteramos nossa defesa da Federação e da democracia.