Governadores do Nordeste se reúnem com novo ministro da Saúde para apresentar demandas da região

Os governadores do Nordeste se reuniram, na tarde desta segunda-feira (20), com o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, para apresentar demandas da região no combate ao novo coronavírus. Entre os principais pleitos dos gestores, estão a habilitação de novos leitos de UTI em diversos municípios da região pelo ministério e que o Governo Federal autorize a contratação temporária de médicos brasileiros formados em outros países, sem a necessidade deles fazerem o Revalida.

No Ceará, o governador Camilo Santana (PT) espera aval do Ministério para liberação leitos de UTI em Itapipoca, Iguatu, Tauá, Crateús e Aracati.

"Reunião com o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, e com governadores do NE. Relatamos o quadro da Covid-19 nos estados, e as necessidades para melhor atender nossa população. Desejo boa sorte ao novo ministro. Que tenha, em nós governadores, parceiros para vencermos essa luta", afirmou o governador por meio do Twitter.

Nesta segunda, mais cedo, Camilo também pediu ajuda da bancada federal cearense na intermediação do pleito junto ao Ministério da Saúde, para os deputados reforcem o pedido do Estado em busca de dar mais celeridade para a liberação.

Ministério da Saúde

Nelson Teich assumiu o ministério da Saúde na última sexta-feira (17), após o presidente Jair Bolsonaro demitir Luiz Henrique Mandetta da pasta na quinta (16), por divergências sobre recomendações de isolamento social.