Governadores do Nordeste se reúnem com novo ministro da Saúde nesta segunda-feira

Os governadores do Nordeste se reúnem nesta segunda-feira, às 17 horas, em videoconferência com o novo ministro da Saúde, o médico Nelson Teich. Esse será o primeiro encontro do grupo com Teich, que assumiu a pasta no lugar de Luiz Henrique Mandetta, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira (16).

A reunião com o gestor foi solicitada na sexta-feira (17). Na ocasião, os governadores se reuniram em videoconferência e acordaram sobre o envio de um ofício ao novo ministro solicitando a contratação temporária de médicos brasileiros formados no exterior.

> Consórcio Nordeste quer "repatriação" de 15 mil médicos brasileiros

"A medida resulta de uma recomendação do Comitê Científico do Consórcio Nordeste para que seja criada uma Brigada Emergencial de Saúde, com a ampliação do quadro dos profissionais da área, para combate e prevenção ao novo coronavírus", disse o governador Camilo Santana, na ocasião.