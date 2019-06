Governadores do Nordeste buscam apoio financeiro em Brasília

O governador Camilo Santana (PT) e outros sete governadores dos estados do Nordeste participam na manhã desta quarta-feira (26), na sede da representação do Ceará, em Brasília, de mais uma reunião do Fórum dos Governadores. O único ausente, por enquanto, é o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB). O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também participa da reunião.

Entre as pautas a serem discutidas pelos chefes de estados está a criação e organização do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste e a retomada da parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), entidade ligada à Organização Mundial da Saúde (OMS), para que profissionais estrangeiros voltassem a prestar serviços ao sistema de saúde nos estados nordestinos.

Os gestores estaduais também pretendem pressionar o Congresso para que estados e municípios sejam incluídos na reforma da Previdência.

Em ocasiões anteriores, o presidente da Câmara já havia informado que é possível reincluir estados e municípios na reforma ainda na comissão especial. Maia admitiu até adiar a votação da reforma na comissão para a semana que vem caso seja feito um acordo com os governadores.

Agenda econômica

O governador Camilo Santana cumpre agenda em Brasília desde a noite de terça-feira (25), quando se encontrou com o ministro da Economia Paulo Guedes e a equipe econômica do governo.

Na reunião com o ministro, Camilo conversou sobre a reforma da Previdência e tratou sobre operações de crédito importantes para o Estado, além da repasse de recursos para o Cinturão da Águas.