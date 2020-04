Governador do Rio de Janeiro testa positivo para Covid-19

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), informou, nesta terça-feira (14), por meio de suas redes sociais que testou positivo para a Covid-19. O RJ é o segundo estado com o maior número de casos confirmados e de mortes em decorrência do novo coronavírus, com 3.231 casos e 188 óbitos, ficando atrás apenas de São Paulo (9.371 casos, sendo 695 mortes). Os dados são referentes ao o último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na segunda (13).

"Quero comunicar a todos que desde sexta-feira (10) não venho me sentindo bem e pedi para que fosse feito teste do Covid e hoje veio o resultado positivio. Tive febre, dor de garganta, perda de olfato. Graças a Deus estou bem e vou continuar trabalhando aqui do Palácio das Laranjeiras", explicou.

Witzel ainda reforçou o pedido para que a população permaneça em casa e cumpra as medidas de isolamento social, porque "a doença não escolhe ninguém e o contágio é rápido".