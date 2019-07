Governador da Bahia diz que Bolsonaro excluiu povo e não vai a inauguração

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), não participará da inauguração do aeroporto Glauber Rocha, na cidade Vitória da Conquista. Em vídeo divulgado em suas redes sociais, ele afirma que o evento se transformou em uma "convenção político-partidária".

"A medida anunciada [realizar um evento fechado, com convidados do governo federal] é excluir o povo da inauguração, fazer uma inauguração restrita a poucas pessoas, escolhidas a dedo como se fosse uma convenção político-partidária. Não posso concordar com isso", diz ele na gravação.

Costa afirma que "exercitando a boa educação que aprendi, convidei o governo federal a se fazer presente no ato de inauguração, nesta grande festa. Infelizmente, confundiram a boa educação com covardia, e, desde então, temos presenciado agressões ao povo do Nordeste e ao povo da Bahia".

E emenda: "Por isso, não vou comparecer à inauguração do aeroporto que o povo da Bahia construiu, que o Governo do Estado construiu. Porque entendo que o Brasil precisa de paz para crescer e para gerar emprego".

"Quero reafirmar o orgulho de ter nascido na Liberdade. O meu profundo orgulho de ser baiano, de ser nordestino. Nordestino que acima de tudo é um resistente, um trabalhador", diz ele.

Fala polêmica

Na sexta (19), foi divulgado um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro fala sobre "governadores de paraíba" e cita o governador do Maranhão [Flávio Dino (PC do B). "Não tem que ter nada para esse cara", diz Bolsonaro.

O governador baiano e o presidente da República travam uma disputa de bastidor pela paternidade da obra do novo terminal aéreo, no município que fica a 518 km da capital baiana, Salvador. A obra será inaugurada na terça (23), quando o avião presidencial com Bolsonaro vai aterrissar no voo inaugural do aeroporto.

No fim de semana, o Planalto dobrou o número de convidados da cerimônia de abertura - originalmente uma festa fechada para 300 convidados. Além disso, escalou rivais do governador Rui Costa (PT) para discursar no evento.

Com um investimento de R$ 106 milhões, sendo R$ 75 milhões do governo federal e R$ 31 milhões do governo do estado, o aeroporto tem capacidade para tender até 500 mil passageiros por ano.

Em uma peça publicitária, o governo estadual reivindica a autoria do terminal. Nos bastidores, contudo, deputados da oposição e até o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), tentam disputar a os louros da obra.

ACM Neto reuniu-se em Brasília com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para organizar a participação de Bolsonaro na cerimônia de inauguração. O próprio Costa disse que convidou o presidente a participar, mas afirma que não houve repasses para a obra na gestão Bolsonaro.