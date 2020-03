Gleisi Hoffmann e o ex-senador Lindbergh Farias estão namorando, diz jornal

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, está namorando o ex-senador Lindbergh Farias (PT-RJ), segundo informações da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. Os dois estiveram reunidos com familiares, nesse fim de semana, no Rio de Janeiro. Vídeo que circula nas redes sociais mostra a deputada sendo hostilizada, na ocasião, por hóspedes do hotel em que eles passaram o sábado (29).

NÃO VAMOS NOS INTIMIDAR POR FASCISTAS E BOLSONARISTAS, NÃO VAMOS NOS CALAR!



Gleisi Hoffmann é agredida com ofensas e ameaças físicas, ao lado de sua filha de 14 anos, logo após sair do hotel, aqui no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/FHLVVYJsLg — Portal Gleisi Hoffmann (@PortalGleisi) March 1, 2020

Nas imagens, a deputada é xingada pelo grupo e, em seguida, um homem grita “vai para Cuba”. A deputada retrucou: “você vai para o inferno com Bolsonaro”. No domingo (1º), a presidente do PT postou a foto do casal que teria disparado as ofensas contra ela, dizendo que tomaria providências jurídicas.

Este é o casal da tentativa de nos agredir no RJ. Ele deveria contar a verdade sobre o q aconteceu e não se vangloriar de um feito inexistente. Mesmo assim, a foto é válida para a identificação e o processo que irão responder. Valeu! pic.twitter.com/s2stMmzJmK — Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 1, 2020

“Eu sou da paz, e política pra mim é confronto de ideias, não físico, como pretendem eles. Respondi às agressões porque não aceito e não podemos aceitar esse método fascista de intimidação, pregado e estimulado pelos Bolsonaro”, escreveu.