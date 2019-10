Geraldina Braga tem 58,65% dos votos e é a nova prefeita de Irauçuba

A candidata Geraldina Braga, do PSD, venceu as eleições suplementares do município de Irauçuba, neste domingo (27). De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), com 100% das urnas apuradas, a candidata obteve 58,65% dos votos válidos. Cleia, do Podemos, ficou em 2º lugar, com 40,06%

Geraldina obteve 7.894 votos dos mais de 13 mil eleitores do município.

A perda dos mandatos do prefeito e vice-prefeito de Irauçuba ocorreu por motivos semelhantes aos de Tianguá. O pleno do TRE-CE cassou os mandatos de Raimundo Nonato de Sousa e José Pinto de Mesquita no dia 22 deste ano, por abuso de poder econômico nas eleições de 2016.