General pede demissão de secretaria por divergências com ministro de Bolsonaro

O governo de Jair Bolsonaro (PSL) perdeu mais um general do Palácio do Planalto. Maynard Marques de Santa Rosa pediu demissão nesta segunda-feira (4) do cargo de chefia da SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos). A SAE, que é hoje vinculada à Secretaria-Geral, chegou a ter status de ministério em governos anteriores, como no da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

A função da secretaria é o planejamento de políticas e estratégias nacionais de longo prazo. O pedido de demissão foi formalizado por Santa Rosa nesta segunda ao ministro Jorge Oliveira, chefe da Secretaria-Geral.

De acordo com pessoas próximas ao general, ele decidiu sair do governo por desentendimentos com o ministro. Santa Rosa chegou ao Palácio do Planalto pelas mãos do ex-chefe da pasta Gustavo Bebianno, demitido em fevereiro por Bolsonaro.

Aliados do general prometem também deixar a SAE por insatisfações com a gestão de Oliveira. Questionado sobre a saída do secretário, o ministro não quis comentar. Ao fim de uma cerimônia na tarde desta segunda, no Planalto, ele foi questionado por três vezes sobre a saída de Santa Rosa.

Em todas, Oliveira afirmou que só comentaria a comemoração ao dia do funcionário público, realizada nesta segunda. O porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, confirmou que a saída do general partiu de um pedido dele e não respondeu sobre os motivos da demissão.