Gabinete do deputado Heitor Freire em Fortaleza é alvo de arrombamento e roubo

O gabinete do deputado federal Heitor Freire (PSL) em Fortaleza foi alvo de duas ações criminosas, na noite da quarta-feira (17) e na manhã desta quinta (18). Segundo o vice-presidente do partido no Ceará e aliado de Heitor, João Luiz Frota, que trabalha no local, o escritório foi invadido às 23h da noite de ontem e às 5h da manhã de hoje.

Os assaltantes usavam bicicletas e levaram computadores e máquinas fotográficas, além de terem revirado gavetas com documentos. A equipe do deputado ainda não tem certeza de tudo que foi roubado. “Pareceu muito articulado”, disse João Luiz sobre as duas ações, flagradas pelo circuito de segurança.

A assessoria do deputado foi comunicada do fato pela manhã, por um vizinho do escritório, localizado na rua Frei Mansueto, na Varjota. De acordo com a equipe, a Polícia Federal realiza perícia no local para dar início às investigações e tentar identificar os suspeitos. A Secretaria da Segurança Pública também já foi acionada.

Desentendimento

O escritório foi centro de uma polêmica no último mês, quando os deputados estaduais André Fernandes e Delegado Cavalcante, colegas de partido de Heitor, o acusaram de usar o imóvel, onde anteriormente funcionava uma loja da família do deputado federal, para desviar verba parlamentar.

Questionado sobre possíveis motivações políticas para o crime, João Luiz preferiu não se antecipar ao trabalho da polícia. “Não tenho como dizer, a Polícia Federal já vai começar as investigações, olhar as imagens, e vamos ver no que vai dar”, concluiu.