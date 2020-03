Fundador do Novo, ex-presidenciável João Amoêdo deixa o comando do partido

O ex-presidenciável João Amoêdo deixou nesta quinta-feira (5) o comando do partido Novo, que ocupava desde que a legenda obteve o registro partidário, em 2015. Em mensagem a apoiadores, ele afirmou que continuará como filiado do partido e que a agremiação precisava de renovação na sua direção.

A presidência do partido será ocupada pelo empresário Eduardo Ribeiro, que comandava o Novo em Santa Catarina e é integrante do diretório nacional.

Na carta, Amoêdo afirmou que se dedicou à organização da legenda por dez anos e que o partido continuará sendo testado e pressionado a "adotar procedimentos usuais da velha política".

"Continuarei atuando ativamente na vida política do país. Permanecerei na Fundação Brasil Novo, como membro do Conselho Curador, auxiliando as candidaturas que teremos e na defesa e divulgação dos nossos princípios e valores."

Na campanha presidencial de 2018, Amoêdo, 57, ficou em quinto lugar, com 2,5% dos votos válidos. Ex-banqueiro, ele fez campanha pregando a diminuição do estado e uma agenda de privatizações.

O partido conta hoje com 48 mil filiados, oito deputados federais na Câmara e um governador, Romeu Zema, em Minas Gerais.