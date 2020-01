Filho de Regina Duarte é elo da atriz com direita bolsonarista

O filho mais velho de Regina Duarte, André Duarte Franco, é considerado pelo entorno da atriz como o elo dela com a direita alinhada ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo relatos, ele poderá exercer grande influência na eventual gestão de Regina na Secretaria Especial da Cultura.

Em sua conta no Instagram, André aparece ligado à Plateia Agenciamento Artístico, que se define como uma empresa que une atores ao mercado publicitário. Ele também é empresário da mãe.

Ele está entre as pessoas que acompanham a atriz em sua visita a Brasília. André aparece em uma foto publicada no Instagram de Bolsonaro ao lado da mãe, do presidente, do jornalista Alexandre Garcia e do ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos.

Em suas redes sociais, compartilha fotos e publicações favoráveis ao governo de Jair Bolsonaro e ataca a esquerda. Em uma delas, de setembro de 2019, ele publica uma foto de Bolsonaro e elogia o discurso que o presidente fez na Assembleia Geral da ONU. "Verdades que machucam o establishment mundial. Coragem, Sr. Presidente", escreveu.

Em outra, critica dados sobre as queimadas no Brasil. "É inacreditável ver tanta gente 'inteligente' sendo manipulada pela mídia esquerdista e grupos que tem interesse em desestabilizar o governo". Ele também diz que a ativista sueca Greta Thunberg é "marionete de grupos econômicos poderosos".